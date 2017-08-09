Peiner Allgemeine Zeitung: немецкий пенсионер чуть не попался на крючок «русской невесты»

Немецкие мужчины нередко становятся жертвами брачных аферистов, орудующих на сайтах знакомств, сообщает Peiner Allgemeine Zeitung. При этом «классический пример» — это когда мошенники используют в своих профилях фотографии и имена женщин, якобы проживающих в России или восточноевропейских странах. Один пенсионер из Германии рассказал в интервью немецкому изданию о своём печальном опыте общения с аферистами.