Вице-президент бундестага Вольфганг Кубики потребовал от правительства в Берлине ослабить санкции ЕС против Москвы, сообщает Passauer Neue Presse. В интервью немецкой газете политик также призвал сделать первый шаг навстречу России, чтобы воочию увидеть, как «Путин на это отреагирует и последует ли реакция вообще».

Немецкий политик: введя санкции против России без переговоров с ЕС, США совершили ошибку

Высылка 755 американских дипломатов из России может привести к дальнейшему обострению конфликта между Москвой и Вашингтоном, заявил в интервью Passauer Neue Presse уполномоченный бундестага по России Гернот Эрлер. Новые санкции США против России направлены на то, чтобы одержать верх в конкуренции с ней в качестве экспортёра энергоносителей, что отражается в том числе на ЕС. Отказавшись от переговоров с европейскими партнёрами, Вашингтон допустил «ошибку», подчеркнул Эрлер.