Passauer Neue Presse
PNP: вице-президент бундестага осудил Берлин за «колоссальное высокомерие» по отношению к России
Вице-президент бундестага Вольфганг Кубики потребовал от правительства в Берлине ослабить санкции ЕС против Москвы, сообщает Passauer Neue Presse. В интервью немецкой газете политик также призвал сделать первый шаг навстречу России, чтобы воочию увидеть, как «Путин на это отреагирует и последует ли реакция вообще».
Немецкий политик: введя санкции против России без переговоров с ЕС, США совершили ошибку
Высылка 755 американских дипломатов из России может привести к дальнейшему обострению конфликта между Москвой и Вашингтоном, заявил в интервью Passauer Neue Presse уполномоченный бундестага по России Гернот Эрлер. Новые санкции США против России направлены на то, чтобы одержать верх в конкуренции с ней в качестве экспортёра энергоносителей, что отражается в том числе на ЕС. Отказавшись от переговоров с европейскими партнёрами, Вашингтон допустил «ошибку», подчеркнул Эрлер.
Бавария надеется восстановить торговые контакты с Россией
Российское эмбарго болезненно сказалось на баварских аграрных производителях. Поэтому министр сельского хозяйства Баварии планирует переговоры с послом РФ в ФРГ в рамках «Зеленой недели» в Берлине. Таким образом он готовит почву для возобновления торговых отношения после прекращения санкций, пояснил немецкий министр изданию Passauer Neuen Presse.