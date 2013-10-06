PanARMENIAN Network

Решение Армении вступить в Таможенный союз с Россией лишило ее возможности заключить соглашение об ассоциации с Евросоюзом, заявляют в Брюсселе. Тем не менее, Еревану предложат другие возможности для сотрудничества.

От пения президента в Таджикистане закрылся YouTube

Интернет-пользователей Таджикистана уже в третий раз за текущий год оставляют без YouTube.com, сообщает PanARMENIAN.Net. Причиной блокировки доступа к ресурсу может быть размещенное на нем видео со свадьбы сына президента, где глава республики поет и танцует, предположительно в нетрезвом виде.