PanARMENIAN Network
Таможенный союз лишил Армению «окна в Европу»
Решение Армении вступить в Таможенный союз с Россией лишило ее возможности заключить соглашение об ассоциации с Евросоюзом, заявляют в Брюсселе. Тем не менее, Еревану предложат другие возможности для сотрудничества.
От пения президента в Таджикистане закрылся YouTube
Интернет-пользователей Таджикистана уже в третий раз за текущий год оставляют без YouTube.com, сообщает PanARMENIAN.Net. Причиной блокировки доступа к ресурсу может быть размещенное на нем видео со свадьбы сына президента, где глава республики поет и танцует, предположительно в нетрезвом виде.