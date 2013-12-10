PRI's The World
PRI: Киевские протесты вызывают зависть у российской оппозиции
Россиянам не хватает веры в себя и ответственности за свою страну, считает Светлана Колесникова - участница антипутинских протестов 2011-2012 годов. В интервью Public Radio International Колесникова заявила, что «по-хорошему завидует» украинской оппозиции, а то, что она увидела в Киеве, «очень вдохновляет».
PRI’s The World: «Большой брат» следит за россиянами ради их же безопасности
Разоблачения бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена привели к тому, что Россия усилила слежку за своими гражданами с помощью особой системы СОРМ, утверждает PRI’s The World. Кроме этого, ФСБ России также пытается получить доступ к переписке пользователей зарубежных почтовых сервисов Yahoo! и Gmail.
Российские инвалиды «выходят из тени»
В Москве постепенно меняться отношение к инвалидам, считает защитница прав людей с ограниченными возможностями Юлия Симонова. В последние годы в столице для них начинаются создаваться условия. Однако для того, чтобы они чувствовали себя полноценными членами общества, в России еще предстоит проделать большую работу.