PRI: Киевские протесты вызывают зависть у российской оппозиции Россиянам не хватает веры в себя и ответственности за свою страну, считает Светлана Колесникова - участница антипутинских протестов 2011-2012 годов. В интервью Public Radio International Колесникова заявила, что «по-хорошему завидует» украинской оппозиции, а то, что она увидела в Киеве, «очень вдохновляет». 10 декабря 2013 PRI's The World

PRI’s The World: «Большой брат» следит за россиянами ради их же безопасности Разоблачения бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена привели к тому, что Россия усилила слежку за своими гражданами с помощью особой системы СОРМ, утверждает PRI’s The World. Кроме этого, ФСБ России также пытается получить доступ к переписке пользователей зарубежных почтовых сервисов Yahoo! и Gmail. 5 декабря 2013 PRI's The World