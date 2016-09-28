PC World
PC World: Взломщики демократов США создали «космический троян»
Хакерская группа Fancy Bears, которую обвиняют во взломе ряда политических структур США, предположительно, создала новую троянскую программу. Она получила название Komplex и заражает компьютеры с установленной операционной системой Mac OS X. PC World отмечает, что в качестве прикрытия при скачивании вредоносной программы авторы выбрали файл с описанием российской космической программы.
PC World терзают смутные сомнения по поводу авторства взлома сети демократов
Хакер, предположительно румынского происхождения, Guccifer 2.0 взял на себя ответственность за кибератаку на компьютерную сеть Национального комитета Демократической партии США. Тем не менее PC World и опрошенные изданием эксперты сомневаются, что подобный взлом мог совершить один человек. Они продолжают настаивать, что за преступлением стоит группа опытных российских злоумышленников, «действовавшая в интересах Кремля».
PC World: Власти США арестовали кибермошенника из России
Американские силы правопорядка арестовали гражданина России, который обвиняется в неоднократных случаях кибермошенничества, пишет издание PC World. Теперь российскому хакеру, создавшему целую инфраструктуру по краже данных с банковских карт, грозят десятки лет лишения свободы и многомиллионные штрафы.
Основатель «ВКонтакте» предпочел Сноудена Цукербергу
Основатель «ВКонтакте» Павел Дуров считает разоблачителя АНБ своим героем - за то, что тот помог привлечь внимание к вопросу о неприкосновенности частной жизни, сообщает издание PC World. А вот о своем американском конкуренте Марке Цукерберге он не особо высокого мнения.