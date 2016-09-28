PC World: Взломщики демократов США создали «космический троян» Хакерская группа Fancy Bears, которую обвиняют во взломе ряда политических структур США, предположительно, создала новую троянскую программу. Она получила название Komplex и заражает компьютеры с установленной операционной системой Mac OS X. PC World отмечает, что в качестве прикрытия при скачивании вредоносной программы авторы выбрали файл с описанием российской космической программы. 28 сентября 2016 PC World

PC World терзают смутные сомнения по поводу авторства взлома сети демократов Хакер, предположительно румынского происхождения, Guccifer 2.0 взял на себя ответственность за кибератаку на компьютерную сеть Национального комитета Демократической партии США. Тем не менее PC World и опрошенные изданием эксперты сомневаются, что подобный взлом мог совершить один человек. Они продолжают настаивать, что за преступлением стоит группа опытных российских злоумышленников, «действовавшая в интересах Кремля». 24 июня 2016 PC World

PC World: Власти США арестовали кибермошенника из России Американские силы правопорядка арестовали гражданина России, который обвиняется в неоднократных случаях кибермошенничества, пишет издание PC World. Теперь российскому хакеру, создавшему целую инфраструктуру по краже данных с банковских карт, грозят десятки лет лишения свободы и многомиллионные штрафы. 8 июля 2014 PC World