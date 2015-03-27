Французская писательница: Ватикан понял, что в лоб Россию не победить

Католические иерархи по-прежнему мечтают о завоевании Третьего Рима, уверена французская писательница Констанс Колонна-Сезари. Однако нынешний Папа Римский Франциск сменил тактику: в попытке набрать политические очки он не стал яростно выступать против «российской агрессии на Украине» и даже выразил готовность встретиться с патриархом Кириллом, заявила она в интервью Página 12.