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Французская писательница: Ватикан понял, что в лоб Россию не победить
Католические иерархи по-прежнему мечтают о завоевании Третьего Рима, уверена французская писательница Констанс Колонна-Сезари. Однако нынешний Папа Римский Франциск сменил тактику: в попытке набрать политические очки он не стал яростно выступать против «российской агрессии на Украине» и даже выразил готовность встретиться с патриархом Кириллом, заявила она в интервью Página 12.
«Кризисный» Петербург поразил аргентинца роскошью и размахом
Несмотря на апокалиптические картины, которые рисует западная пресса, российский Санкт-Петербург вовсе не показался аргентинскому путешественнику Мемпо Джардинелли городом, затронутым тяжелым кризисом. На улицах кипит жизнь, роскошные магазины полны покупателей, а на окраинах «имперского центра» идет массовое строительство, сообщает он в статье для портала Página 12.