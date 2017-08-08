Минобороны Германии: мы протягиваем России руку, но оборону надо укреплять

«Явное нарушение международного права и границ суверенных государств» Россией вынуждает НАТО вновь заняться усилением своей обороноспособности, заявила в интервью Ostsee Zeitung министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. В частности, с этой целью Германия предоставила кораблям альянса военно-морскую базу в Варнемюнде. Однако, несмотря на это, Германия «по-прежнему протягивает России руку», подчеркнула немецкий политик.