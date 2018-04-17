Сирийцы рассказали американскому журналисту, что химатака в Думе — фальшивка

Журналист американского телеканала One America News отправился в сирийскую Думу, где якобы произошла химическая атака, и пообщался с несколькими десятками местных жителей. Ни один из них, как оказалось, не видел и не слышал в момент предполагаемой химатаки ничего необычного. Более того, опрошенные сирийцы считают, что вся эта история — постановка самих повстанцев, которые отчаянно пытались как-то спастись от сирийской армии.