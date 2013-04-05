ОА: Приемная мать Максима Кузьмина боролась за его жизнь до конца Газета Odessa American опубликовала запись звонка приемной матери Максима Кузьмина в службу 911. На записи слышно, как Лора Шатто, находясь в крайне подавленном состоянни, просит оператора о помощи и делает все от нее зависящее, чтобы спасти жизнь трехлетнего ребенка. 5 апреля 2013 Odessa American

Адвокат: Супруги Шатто не убивали российского мальчика Адвокат Алана и Лоры Шатто заявил, что шумиха вокруг смерти Максима Кузьмина носит чисто политический характер. По его мнению, приемная мать по-настоящему любила своего сына и очень расстроена из-за его гибели, сообщает Odessa American. 27 февраля 2013 Odessa American

Odessa American: Смерть Максима не означает, что его брата заберут из семьи Официальный представитель американской Службы защиты детей Пол Циммерман заявил, что гибель Максима Кузьмина - не повод для того, чтобы забирать его брата Кирилла из семьи Шатто. Он отметил, что это может произойти только в случае получения жалобы о плохом обращении с этим ребенком, сообщает Odessa American. 21 февраля 2013 Odessa American