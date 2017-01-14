Oberbayerisches Volksblatt
OV: ругань в «доме умалишённых» грозит Западу развалом, а Европе — русским языком
Кому интересна «путинская мрачная мафиозная» Россия, когда в США происходит столь «омерзительное поливание грязью», задаётся вопросом Oberbayerisches Volksblatt. По мнению немецкой газеты, с приходом Трампа «совместно действующий и замкнутый в себе» Запад может просто перестать существовать, а ему на смену придёт поделенный между Москвой, Вашингтоном и Пекином мир: с Европой, в которой «опять всё больше говорят по-русски».
OVB: Путин «отомстит» за G7 встречей с Папой Римским
Сразу же после саммита G7 президент России Владимир Путин встретится с Папой Римским Франциском, напоминает Oberbayerisches Volksblatt. С помощью этой тщательно продуманной «пропагандистской акции» Путин докажет всему миру, что Запад не в силах его изолировать, считает издание.