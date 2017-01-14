OV: ругань в «доме умалишённых» грозит Западу развалом, а Европе — русским языком

Кому интересна «путинская мрачная мафиозная» Россия, когда в США происходит столь «омерзительное поливание грязью», задаётся вопросом Oberbayerisches Volksblatt. По мнению немецкой газеты, с приходом Трампа «совместно действующий и замкнутый в себе» Запад может просто перестать существовать, а ему на смену придёт поделенный между Москвой, Вашингтоном и Пекином мир: с Европой, в которой «опять всё больше говорят по-русски».