Oberösterreichisches Volksblatt: «отделалась синяком» — по сравнению с ЕС российская экономика неплохо выдержала пандемию

По сравнению с ЕС Россия неплохо пережила пандемию коронавируса, пишет Oberösterreichisches Volksblatt со ссылкой на данные Венского института международных экономических исследований. В отличие от еврозоны, где ВВП сократился на 6,6%, в России снижение составило всего 3%. Связано это с тем, что Кремль не объявлял жёсткого карантина. К тому же власти сэкономили деньги на антикризисной помощи, объясняют эксперты.