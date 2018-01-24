OVB online о дисквалификации российских спортсменов: жёстко, но несправедливо Наказание, избранное МОК для российских спортсменов в преддверии Олимпийских игр в Пхёнчхане, — это несправедливое решение, считает OVB online. Олимпийский комитет предстал в образе «жёсткого борца с государственным допингом», но не предоставил неопровержимых доказательств личной вины атлетов, отмечает автор статьи. 24 января 2018 OVB online

OVB online: немецкий профессор не понимает русских, но верит в их миролюбивость Один из самых известных немецких экспертов по управленческому консалтингу — Герберт Хенцлер — поделился своими впечатлениями после визита в Россию. Как рассказал эксперт изданию Ostbayerisches Volksblatt, ему в очередной раз не удалось понять русскую душу, однако у него сложилось впечатление, что Россия — миролюбивая нация. 20 декабря 2017 OVB online

OVB: Россия не вызывает симпатий ни в политике, ни в футболе Каждому организатору чемпионата мира по футболу удавалось «оставить след в истории», однако у России «с этим будут проблемы», пишет OVB. По мнению издания, у русских сейчас нет выдающихся игроков и их страна в настоящее время «не вызывает симпатий» в политическом плане. 19 июня 2017 OVB online