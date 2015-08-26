ORF: Россия и Украина «нагрели» ООН с помощью парниковых газов Предприятия Украины и России на протяжении многих лет незаконно получали сертификаты, выдаваемые как поощрение за сокращение промышленных выбросов парниковых газов. Затем они продавали полученные квоты в ЕС, выручая миллионы. На следующей конференции ООН по климату необходимо поднять вопрос о таком мошенничестве, отмечает австрийский телеканал ORF. 26 августа 2015 ORF eins

ORF: Уклонение России от трибунала похоже на признание вины В России в крушении малайзийского «Боинга» винят Украину, однако на международной арене многие воспримут отказ Москвы от трибунала ООН как косвенное признание в том, что самолет был сбит пророссийским ополчением, сообщает телеканал ORF. Попытка уклониться от суда выглядит подозрительно, считает австрийский корреспондент. 18 июля 2015 ORF eins

«Привет, диктатор!»: Юнкер «поприветствовал» Орбана пощечиной На саммите «Восточное партнерство» в Риге председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поприветствовал премьер-министра Венгрии Виктора Обрана размашистой пощечиной и словами «Привет, диктатор!», передает австрийский телеканал ORF. 23 мая 2015 ORF eins

ORF eins: Серфингистам из Владивостока зима не помеха Серфингисты из Владивостока не упускают возможности прокатиться на хорошей волне, несмотря на мороз, сообщает ORF eins. От минусовых температур и стужи, нагоняемой Дедушкой Морозом, их защищают неопреновые костюмы, отмечает австрийский канал. 3 января 2015 ORF eins

Ходорковский: Путин думает, что может делать все что хочет России необходимо правовое государство и правительство, которое можно менять на честных выборах. Об этом заявил Михаил Ходорковский, представляя в Берлине свою организацию «Открытая Россия». Как передает ORF, бывший российский олигарх отметил, что на Украине Путин зашел слишком далеко и считает, что ему все позволено. 24 сентября 2014 ORF eins

Россияне уверены, что станут здоровее без «Макдональдса» и сыра бри Россияне смеются над санкциями ЕС и полностью поддерживают ответные меры Кремля, считает ORF eins. Они уверены, что отечественных продуктов будет достаточно для замещения импорта из Европы. Тем более, что они натуральные и больше полезны для здоровья, чем еда в «Макдональдс». 10 сентября 2014 ORF eins

ORF: На месте крушения «Боинга» воюют и собирают урожай Никто, кроме России, не интересуется судьбой рейса МН17 - об этом недавно заявил Сергей Лавров. В действительности, международные эксперты работают над опознанием погибших и расшифровкой черных ящиков. Вот только специалисты еще долго будут выяснять причину трагедии, поскольку не могут попасть на место крушения и изучить обломки, объясняет австрийский телеканал. 29 августа 2014 ORF eins

ORF: Будь Украина поумнее, она бы избежала позора с гумконвоем Доставленная на восток Украины российская гуманитарная помощь - это победа Москвы, считает корреспондент австрийского канала ORF. Ведь благодаря этому страна сильно выросла в глазах местных жителей, а Украина и Европа остались при этом ни с чем. Как отмечает журналист, они могли бы избежать подобной «катастрофы», если бы действовали более разумно. 23 августа 2014 ORF eins

Экономические санкции: Россия наносит ответный удар по Европе Похоже, что экономические санкции, введенные Европой против Москвы, не напугали российское руководство. Напротив, оно пригрозило ЕС ростом цен на энергоресурсы, а также приняло ряд мер против отдельных стран Cоюза. «Твердая рука» Путина уже коснулась Польши, на очереди могут оказаться Австрия и, прежде всего, Германия, передает ORF. 31 июля 2014 ORF eins

Кучма: Без помощи Москвы сепаратистов не усмирить По мнению экс-президента Украины Леонида Кучмы, назначенного посредником в переговорах между Киевом и ополченцами, именно Россия должна понять, что Донбасс не Приднестровье, а мир лучше войны. В этом случае, уверен он, появится возможность «усмирить сепаратистов, являющихся представителями России», передает ORF. 29 июня 2014 ORF eins