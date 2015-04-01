ORF: Вице-канцлер Австрии открыто раскритиковал санкции ЕС Австрийский вице-канцлер Райнхольд Миттерленер приехал в Москву с целью возобновления торгового сотрудничества с Россией, передает ORF. Политик уверен, что санкции, наложенные на Россию Евросоюзом, не привели к политическому прогрессу, при этом нанесли ощутимый вред его стране, отмечает австрийский телеканал. 3 февраля 2016 ORF 2

ORF: Россия внушила сирийцам уверенность в победе Под защитой России к сирийским солдатам вернулась уверенность в победе. Москва же демонстрирует военную мощь и беспрецедентную открытость для западной прессы. Такой вывод сделали австрийские журналисты, которым разрешили посетить российскую военную базу, боевой противолодочный корабль и недавно освобожденный от боевиков город Сальма. 26 января 2016 ORF 2

ORF: Россияне беднеют, но не теряют надежд на Путина и нефть Цены на нефть достигли низшей отметки за много лет, что сказывается на зависящих от экспорта сырья странах. В России уменьшились реальные зарплаты населения, государству приходится урезать расходы, а людям – экономить, сообщает австрийский телеканал ORF. Тем не менее россияне поддерживают Путина и готовы потерпеть, хотя в ближайшее время экономического роста не предвидится. 18 января 2016 ORF 2

Австрийский политик: Сохранять санкции и просить Россию о помощи – это абсурд Лидер Австрийской партии свободы потребовал усиления контроля над внешними границами ЕС, строительства тюрьмы для террористов в Греции и отмены антироссийских санкций, сообщает телеканал ORF. По словам политика, абсурдно и противоестественно бороться с радикальными исламистами вместе с Россией, в то же время сохраняя в силе санкции против нее. 20 ноября 2015 ORF 2

ORF: Лукашенко не стал демократом - ему просто нужны деньги Запада В воскресенье в Белоруссии выбирают президента, однако всем известно, что победит Александр Лукашенко, передает австрийский телеканал ORF. По мнению оппозиции, это нельзя считать настоящими выборами, а сближение с ЕС, критика России и попытки продемонстрировать демократические успехи нацелены лишь на получение западных кредитов. 11 октября 2015 ORF 2

ORF: Запад критикует Москву за удары по «умеренной оппозиции» в Сирии Барак Обама критикует Россию за то, что она считает всех противников президента Асада в Сирии террористами. Германия и Франция также призвали Владимира Путина наносить авиаудары исключительно по позициям ИГ, не затрагивая умеренных повстанцев. По их мнению, для Сирии необходимо найти решение, которое будет учитывать также мнение оппозиции, передает австрийский телеканал ORF. 3 октября 2015 ORF 2

ORF: США и ЕС обошли стороной армейские игры в России В России проходят первые Армейские международные игры, в которых соревнуются в мастерстве команды из 17 стран, сообщает австрийский телеканал ORF. В Москве утверждают, что об изоляции России говорить не приходится, однако США и ЕС воздержались от участия в российской «военной олимпиаде» в связи с ситуацией на востоке Украины. 3 августа 2015 ORF 2

ORF 2: Попытка наказать Россию привела к непредвиденным результатам Западные санкции неожиданно спровоцировали бум спроса на отечественные продукты в России, сообщает ORF 2. Местные производители расширяют свое хозяйство, увеличивают доходы, появляется все больше ресторанов национальной кухни. Если санкции продлятся, то дорога в Россию для европейского товара будет полностью закрыта, считают эксперты. 28 июля 2015 ORF 2

ORF: Украинская блокада усилила страдания жителей Донбасса Под обстрел в Донецке постоянно попадают жилые кварталы, выехать из города невозможно, снабжение со стороны Украины полностью прекращено, свидетельствует австрийский корреспондент. Тем временем Киев по-прежнему не желает вести диалог с властями Донбасса, а без этого выполнение Минских соглашений невозможно, сообщает ORF. 16 июня 2015 ORF 2

Австрийский министр развеял домыслы российских СМИ: Вена Москве не союзник Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц ясно дал понять: его страна всецело поддерживает Евросоюз и не собирается выступать за отмену санкций. Позицию российских СМИ, которые часто представляют Вену чуть ли не союзником Москвы, Курц назвал пропагандой, передает австрийский телеканал ORF. 6 мая 2015 ORF 2