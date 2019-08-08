OSW: новые американские санкции против России — лишь часть предвыборной кампании Трампа

Новые американские санкции не окажут заметного воздействия на российскую экономику, так как американцы заранее предупредили Россию о том, какие ограничения введут. Как пишет издание Ośrodek Studiów Wschodnich, данные ограничения следует рассматривать прежде всего во внутриполитическом контексте США как элемент кампании, предшествующей президентским выборам 2020 года, на которых Дональд Трамп собирается побороться за переизбрание.