O Estado de São Paulo: Заигрывание с Путиным доведет Бразилию до изоляции

Президент Бразилии Дилма Руссефф поддерживает Путина из «ребяческого антиамериканизма» и упорно не замечает всех доказательств его «интервенции» на Украину, пишет O Estado de São Paulo. Такая стратегия безответственна и противоречит подлинным интересам Бразилии. По мнению издания, Россия сама загнала себя в изоляцию, и туда же толкает свою страну политика Русефф.