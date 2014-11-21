O Estado de S.Paulo
O Estado de São Paulo: Заигрывание с Путиным доведет Бразилию до изоляции
Президент Бразилии Дилма Руссефф поддерживает Путина из «ребяческого антиамериканизма» и упорно не замечает всех доказательств его «интервенции» на Украину, пишет O Estado de São Paulo. Такая стратегия безответственна и противоречит подлинным интересам Бразилии. По мнению издания, Россия сама загнала себя в изоляцию, и туда же толкает свою страну политика Русефф.
Путин уверен, что на Западе ему готовят «русскую весну»
Владимир Путин защищает сирийского президента, потому что боится прихода в Россию «русской весны». Об этом пишет в бразильском издании O Estado de S.Paulo корреспондент Жиль Лапуж. По его мнению, Путин убежден, что «весну» для него целенаправленно готовит Запад.