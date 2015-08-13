Nova Republika
NR: Борьба с «российской пропагандой» ударит европейцам по карману
ЕС создает Европейский фонд за демократию, который должен будет сломить доминирование Кремля в русскоязычной медиасреде. Однако, как пишет чешское издание Nova Republika, не только обычные жители Европы, но и некоторые политики понимают, что таким образом за их счет будут реализованы не их желания, а планы американского Госдепа.
Nova Republika: Якобы правда в ряде СМИ отдает «геббельсовщиной»
Ни один приличный журналист не позволил бы себе заголовок «Украинские солдаты бегут якобы от российских частей», однако издание Novinky это сделало, пишет чешский журналист Петр Дёубалик. Как считает автор статьи издания Nova Republika, когда глупцы занимаются пропагандой, это и выглядит глупо.