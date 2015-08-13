NR: Борьба с «российской пропагандой» ударит европейцам по карману

ЕС создает Европейский фонд за демократию, который должен будет сломить доминирование Кремля в русскоязычной медиасреде. Однако, как пишет чешское издание Nova Republika, не только обычные жители Европы, но и некоторые политики понимают, что таким образом за их счет будут реализованы не их желания, а планы американского Госдепа.