Nouvelles de France: Олланду пора поучиться науке президентства у Путина

Владимира Путина можно критиковать за его политические решения, но вместе с тем он зарекомендовал себя как патриот и надежный лидер, защищающий интересы своей страны и имеющий четкую стратегию, пишет Nouvelles de France. В сравнении с ним Франсуа Олланд больше похож на «путешественника, пребывающего в поиске рынков и голосов». По своим качествам французский президент явно не соответствует занимаемой им должности, говорится в статье.