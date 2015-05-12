Nouvelles de France
Nouvelles de France: Олланду пора поучиться науке президентства у Путина
Владимира Путина можно критиковать за его политические решения, но вместе с тем он зарекомендовал себя как патриот и надежный лидер, защищающий интересы своей страны и имеющий четкую стратегию, пишет Nouvelles de France. В сравнении с ним Франсуа Олланд больше похож на «путешественника, пребывающего в поиске рынков и голосов». По своим качествам французский президент явно не соответствует занимаемой им должности, говорится в статье.
Nouvelles de France напомнил критикам России о бревне в их собственном глазу
Польский журналист Артур Дмошовски раскритиковал Россию за нарушение прав человека, высокое число абортов и тесную связь государства и церкви. Nouvelles de France же в ответ предложил пристальнее присмотреться к самой Европе, где основные СМИ находятся в руках израильско-американской олигархии, а мнение протестующих против легализации однополых браков не принимается во внимание.