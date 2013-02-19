Американцы понимают позицию России по делу Максима Кузьмина Заключение американских экспертов о том, что смерть Максима Кузьмина наступила в результате несчастного случая, не удовлетворило Москву. Телеканал NewsWest 9 поинтересовался у своих зрителей, что они думают о намерении российских следователей провести собственное расследование смерти малыша. 3 марта 2013 NewsWest 9

Смерть Максима Кузьмина не была насильственной Согласно отчету судмедэкспертов, трехлетний Максим Кузьмин погиб в результате несчастного случая. На пресс-конференции прокурор Бобби Блэнд также сообщил, что приемная мать мальчика не избивала – он страдал расстройствами поведения и мог сам нанести себе травмы, сообщает NewsWest9. 2 марта 2013 NewsWest 9

NewsWest 9: Максим Кузьмин мог погибнуть из-за несчастного случая В деле о гибели в Техасе Максима Кузьмина появились новые детали. Как сообщила приемная мать, перед смертью мальчик играл во дворе со своим братом. Женщина на секунду отлучилась, а когда вернулась обратно, ребенок был без сознания, сообщает NewsWest 9. 21 февраля 2013 NewsWest 9

Приемные родители Максима Кузьмина - «тихая и благочестивая семья» Появляется новая информация о приемной семье трехлетнего ребенка из России, 21 января скончавшегося в США. По данным NewsWest 9, его мачеха была школьной учительницей, а семью в целом называют «тихой и благочестивой». 20 февраля 2013 NewsWest 9