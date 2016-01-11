News International
Юнкер: Голландцы повергнут Европу в кризис, если откажут Украине
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал голландцев поддержать соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной на грядущем референдуме, передает International News. В противном случае, по словам чиновника, будут созданы предпосылки для крупного континентального кризиса, а Россия сможет «пожинать плоды легкой победы»
Алишер Усманов объявлен самым богатым «британцем»
Алишер Усманов занял первое место в списке богатейших людей, имеющих бизнес в Великобритании. Об этом сообщает газета News International со ссылкой на Sunday Times. Российский миллиардер на три позиции опередил прежнего лидера - индийца Лакшми Миттала. Роман Абрамович занял лишь пятое место.