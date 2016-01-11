News International

Юнкер: Голландцы повергнут Европу в кризис, если откажут Украине

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал голландцев поддержать соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной на грядущем референдуме, передает International News. В противном случае, по словам чиновника, будут созданы предпосылки для крупного континентального кризиса, а Россия сможет «пожинать плоды легкой победы»