Выход из вооружённого конфликта в Сирии для Москвы может оказаться сложнее, чем боевые действия, которые вела в стране российская армия. Как пишет News 1, России сложно будет поддерживать режим Асада и не испортить отношения с Ираном, Израилем и США.

Россия давит на Европу газом и экологами

Европа отчаянно пытается вырваться из газовой ловушки, в которую сама себя и завела, отказавшись от атомных станций в пользу газа из России, пишет израильское издание News1. Проблему могла бы решить разработка сланцевых месторождений, но здесь в дело вступают экологи, которые, как подозревает автор, финансируются Москвой.