NZH: Робби Уильямс настроил поп-культуру против Путина В своей новой песне британский певец Робби Уильямс, по мнению журналиста New Zealand Herald, делает «колкие» отсылки к президенту России Владимиру Путину. Автор статьи отмечает, что поп-культура впервые обратила свое внимание на российского лидера, который «стал причиной стольких страданий». 17 октября 2016 New Zealand Herald

New Zealand Herald: Штурм «Приразломной» - акт агрессии Активисты Greenpeace, арестованные за попытку забраться на нефтедобывающую платформу, заслуживают наказания. Так считает журналист издания The New Zealand Herald, отмечая, что подобные действия нельзя назвать «мирной акцией протеста». Однако, по его мнению, не стоит волноваться за «зеленых», поскольку они сами заявили, что готовы «взять полную ответственность за свои действия». 27 октября 2013 New Zealand Herald

Петербуржцы выиграли битву за свою больницу Благодаря жителям Санкт-Петербурга власти отказались от идеи превратить больницу для детей с онкологией в элитный медцентр для чиновников. Об этом сообщает газета New Zealand Herald. В ответ на массовые протесты мэрия города официально заявила, что медучреждение не тронут. 24 января 2013 New Zealand Herald