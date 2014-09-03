Маша Гессен: Россия вымирает, потому что ей «разбили сердце»

В последние два десятилетия население России сокращается с такой скоростью, которой еще никогда не бывало ни в одной стране в мирное время. В своем обзоре двух книг по российской демографии в New York Review of Books журналистка Маша Гессен приходит к выводу, что дело тут в ощущении безнадежности жизни, которое воспитала в россиянах жизнь в СССР.