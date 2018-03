В последние два десятилетия население России сокращается с такой скоростью, которой еще никогда не бывало ни в одной стране в мирное время. В своем обзоре двух книг по российской демографии в New York Review of Books журналистка Маша Гессен приходит к выводу, что дело тут в ощущении безнадежности жизни, которое воспитала в россиянах жизнь в СССР.

«Гуру» Тамерлана Царнаева оказался армянским эмигрантом

Таинственный «Миша», якобы «промывший мозги» одному из предполагаемых бостонских террористов, наконец найден, пишет The New York Review of Books. Михаил Аллахвердов, мусульманин армяно-украинского происхождения, признает, что был знаком с Тамерланом Царнаевым, но отрицает какую-либо причастность к недавним взрывам.