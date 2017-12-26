NY Magazine: у американских СМИ для каждого читателя нашлось своё «российское дело» 2017 год прошёл в США под знаком России: «российское дело» доминировало в американских СМИ и соцсетях с января и по декабрь, пишет New York Magazine. Вместе с тем, как установили обозреватели издания, под влиянием медийной среды и политических взглядов самих американцев данная тема приобретала очень разные формы. Проанализировав соцсети, журналисты определили четыре основных «нарратива» о «российском скандале», созданных в США. 26 декабря 2017 New York Magazine

NY Magazine: первый год «на посту президента США» вышел для Путина необыкновенно удачным Дональд Трамп в сущности является «агентом» Москвы — по крайней мере, его действия неизменно оказываются выгодными для Владимира Путина, пишет New York Magazine. По мысли обозревателя издания, «первый год Владимира Путина в Белом доме» вышел для него необыкновенно удачным, и это «почти не шутка». 24 декабря 2017 New York Magazine

New York Magazine: западные санкции не заставили Путина изменить своё поведение «Путин, как любой другой авторитарный лидер, склонен пускать пыль в глаза», но он не наврал, когда говорил о том, что санкции едва ли принесли ожидаемый результат, утверждает New York Magazine. По мнению американского издания, санкции не заставили Путина изменить своё поведение и он остаётся «бескомпромиссным как никогда». 21 июня 2017 New York Magazine

Экс-посол США: Путин стремится вернуть статус-кво, но без марксизма и достижений народа По мнению российского президента, в 90-е годы Запад пользовался Россией и пытался оттеснить её на задворки. А с середины 2000-х с помощью концепции смены режима западные страны стремились отколоть от России союзников, которые прежде были в её зоне влияния. Поэтому теперь Путин пытается вернуться к прежним отношениям, которые царили между Советским Союзом и НАТО. Причём опирается он на сугубо грубую силу, а не на достижения народа, поясняет позицию Москвы бывший американский посол в России Александр Вершбоу в интервью New York Magazine. 18 марта 2017 New York Magazine

NY Mag: Путин и Обама чокнулись розовым, но напряжение не спало После целого дня словесных перепалок о судьбе Сирии и сирийских беженцев лидерам России и США пришлось сесть рядом на приеме у генерального секретаря ООН. Более того, им пришлось чокнуться бокалами розового шампанского, сообщает New York Magazine. 29 сентября 2015 New York Magazine

NYM: Ветераны Великой Отечественной отметили День Победы на Брайтон-Бич Семидесятую годовщину Победы в Великой Отечественной войне проживающие в Нью-Йорке ветераны отпраздновали парадом на Брайтон-Бич, сообщает New York Magazine. Глава одной из нью-йоркских ветеранских организаций Борис Розенберг заявил, что ветераны никогда не забудут, как американский народ помог им в ходе войны. 10 мая 2015 New York Magazine

Эксперт CNN «отправил» пропавший Boeing на Байконур Независимый журналист Джефф Уайз заявляет, что исчезнувший в марте прошлого года Boeing «Малайзийских авиалиний» мог быть похищен и посажен неизвестными недалеко от Байконура. Как пишет New York Magazine, ранее этот эксперт-любитель привлекался для комментирования хода расследования в прямом эфире американского CNN. 25 февраля 2015 New York Magazine

NYM: Москве показали Путина «без фильтров» На очередной выставке патриотических карикатур в Москве посетителям продемонстрировали то, как именно Владимир Путин противостоит Евросоюзу и США, иронизирует New York Magazine. Издание подчеркивает, что экспозицию организовало молодежное крыло «путинской партии» «Единая Россия». 4 ноября 2014 New York Magazine

Пресса США: Ни одна русская шутка не обходится без расизма New York Magazine удивлен, что лидеры самопровозглашенной республики в Донецке находят время распространять в Twitter шутки про события в американском Фергюсоне. Александр Бородай опубликовал на своей странице ссылку на комикс про выдуманный телефонный разговор российского и американского президентов. Издание отмечает, что ни одна русская шутка «не обходится без доли расизма». 20 августа 2014 New York Magazine

New York Magazine: «Россиянки с цветами» ушли в сетевой секс-отрыв Обилие фотографий русских красавиц с «миллионом алых роз» в Instagram – это весьма странная тенденция, подметил New York Magazine. Издание напоминает, что в мировой культуре девица в цветах – распространенный сексуальный мотив, и россиянки вышли в лидеры этого тренда. 16 июля 2014 New York Magazine