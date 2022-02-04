New York Globe: «русский медведь» пытается действовать на мировой арене мягче и хитрее

Если раньше Кремль пытался задействовать свою «мягкую силу» в основном при помощи культурных мероприятий, не приносивших особого эффекта, то теперь он внедряет новую, более хитрую стратегию, пишет New York Globe. За последний год «Россотрудничество» активизировало свою деятельность на территории Молдавии, Армении и других постсоветских государств, делая акцент на предоставлении гуманитарной и медицинской помощи. И в перспективе такая тенденция несёт угрозу национальным интересам США, которые переживают сейчас глубокий политический и идеологический кризис, предупреждает автор.