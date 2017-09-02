NYDN: в МИД России объяснили происхождение дыма над генконсульством в Сан-Франциско В Сан-Франциско над генконсульством России был замечен чёрный дым, сообщает New York Daily News. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила это тем, что «производятся мероприятия по консервации здания». 2 сентября 2017 New York Daily News

Журналист NY Daily News: Извинюсь за Карлова только после извинений Путина Журналист New York Daily News отказался извиняться за свою скандальную статью, в которой назвал убийство российского посла «свершившейся справедливостью». При этом он обвинил Россию и лично Владимира Путина в гибели мирных граждан в Сирии, в нападениях на сотрудников ООН и миротворцев, в военных преступлениях в Чечне и даже в гибели польского президента Леха Качиньского. 22 декабря 2016 New York Daily News

New York Daily News: Каспаров увидел в «тиране» Трампе пособника Путина В статье для New York Daily News российский оппозиционер Гарри Каспаров бьет тревогу по поводу «привязанности» кандидата в президенты США Дональда Трампа к российскому лидеру. Оппозиционер утверждает, что соратники Трампа имеют связи в Кремле, и призывает американцев не допустить прихода «тирана» к власти. 22 июля 2016 New York Daily News

За аферу с документами лжешкольнику с Украины грозит 15 лет тюрьмы Украинцу Артуру Самарину Федеральный суд США выдвинул обвинения в краже, подделке документов и растлении малолетних. Как сообщает New York Daily News, только за подделку документов Самарину грозит 15 лет тюрьмы. 26 мая 2016 New York Daily News