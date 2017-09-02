New York Daily News
NYDN: в МИД России объяснили происхождение дыма над генконсульством в Сан-Франциско
В Сан-Франциско над генконсульством России был замечен чёрный дым, сообщает New York Daily News. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила это тем, что «производятся мероприятия по консервации здания».
Журналист NY Daily News: Извинюсь за Карлова только после извинений Путина
Журналист New York Daily News отказался извиняться за свою скандальную статью, в которой назвал убийство российского посла «свершившейся справедливостью». При этом он обвинил Россию и лично Владимира Путина в гибели мирных граждан в Сирии, в нападениях на сотрудников ООН и миротворцев, в военных преступлениях в Чечне и даже в гибели польского президента Леха Качиньского.
New York Daily News: Каспаров увидел в «тиране» Трампе пособника Путина
В статье для New York Daily News российский оппозиционер Гарри Каспаров бьет тревогу по поводу «привязанности» кандидата в президенты США Дональда Трампа к российскому лидеру. Оппозиционер утверждает, что соратники Трампа имеют связи в Кремле, и призывает американцев не допустить прихода «тирана» к власти.
За аферу с документами лжешкольнику с Украины грозит 15 лет тюрьмы
Украинцу Артуру Самарину Федеральный суд США выдвинул обвинения в краже, подделке документов и растлении малолетних. Как сообщает New York Daily News, только за подделку документов Самарину грозит 15 лет тюрьмы.
NYDN: В новом комиксе Путин завоюет мир руками космонавта-сверхчеловека
Российский президент Владимир Путин дебютирует на страницах комикса издательство Valiant Comics в образе деспота, стремящегося к мировому господству, пишет New York Daily News. По сюжету Путин будет управлять космонавтом, наделенным сверхсилами. По словам автора комикса, сюжет - это чистой воды вымысел, но с вкраплениями отсылок на события действительности.