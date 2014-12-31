New Scientist
Российские умы вновь показали свое превосходство
На Всемирных интеллектуальных играх в Китае российские спортсмены возглавили турнирную таблицу, сообщает New Scientist. Соревнования проходили по нескольким вариантам игры в шахматы, го, бридж, шашки и китайские шахматы. По итогам чемпионата россияне завоевали шесть золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль.
Россия готовит асимметричный ответ на вызовы Арктики
В скором времени российский флот пополнится ледоколом нового поколения. Асимметричный корпус позволит судну прокладывать более широкие проходы во льду. Издание New Scientist увязывает строительство корабля с планами России по активному освоению Северного морскоого пути.