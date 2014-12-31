Российские умы вновь показали свое превосходство

На Всемирных интеллектуальных играх в Китае российские спортсмены возглавили турнирную таблицу, сообщает New Scientist. Соревнования проходили по нескольким вариантам игры в шахматы, го, бридж, шашки и китайские шахматы. По итогам чемпионата россияне завоевали шесть золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль.