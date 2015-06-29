New Jersey Stage

В свою первую годовщину Redacted Tonight с ведущим Ли Кемпом выходит на международную арену

За год вещания в эфире американского RT авторы передачи Redacted Tonight сумели придать особую остроту жанру новостной сатиры, внеся в него дух панк-рока. Создатели считают за честь, что их шоу назвал оскорбительным не кто-нибудь, а сам президент Всемирного банка. В годовщину существования программа выходит на международную арену: ее смогут увидеть более 700 миллионов человек по всему миру.