New Atlas
США ведут на Украине опосредованную войну и в ней проигрывают, отмечает в видео на своём канале The New Atlas Брайан Берлетик. Даже вместе с Европой они не могут обеспечить Украину достаточным количеством оружия, чтобы она хотя бы соответствовала по этому показателю России. Но при этом американские СМИ настаивают, что Украина должна попытаться отрезать Крым от России, а лучше — завоевать его.
Россия значительно обходит США и Европу по производству артиллерийских снарядов и других боеприпасов. Тем не менее Вашингтон и его союзники не только не предпринимают каких-либо мер, чтобы нагнать Москву в этом направлении, они даже не обсуждают всерьёз этот растущий разрыв, считает бывший американский морпех и автор YouTube-канала The New Atlas Брайан Берлетик.
Российские войска уничтожили танк «Челленджер-2», поставленный ВСУ, и развенчали миф о неуязвимости этой британской машины, считает бывший американский морпех и автор YouTube-канала The New Atlas Брайан Берлетик. На его взгляд, Запад изначально просчитался, сделав в опосредованной войне с Москвой ставку на концепцию «чудо-оружия», которое раз за разом показывает свою несостоятельность.