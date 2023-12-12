New Atlas

Декабрь 2023
New Atlas: США ведут опосредованную войну на Украине, но Россия в ней побеждает

США ведут на Украине опосредованную войну и в ней проигрывают, отмечает в видео на своём канале The New Atlas Брайан Берлетик. Даже вместе с Европой они не могут обеспечить Украину достаточным количеством оружия, чтобы она хотя бы соответствовала по этому показателю России. Но при этом американские СМИ настаивают, что Украина должна попытаться отрезать Крым от России, а лучше — завоевать его.

New Atlas: Запад безнадёжно отстаёт от России в военной промышленности, но даже не пытается изменить ситуацию

Россия значительно обходит США и Европу по производству артиллерийских снарядов и других боеприпасов. Тем не менее Вашингтон и его союзники не только не предпринимают каких-либо мер, чтобы нагнать Москву в этом направлении, они даже не обсуждают всерьёз этот растущий разрыв, считает бывший американский морпех и автор YouTube-канала The New Atlas Брайан Берлетик.

New Atlas: уничтожение «Челленджера-2» подтвердило, что никакое «чудо-оружие» Украине не поможет

Российские войска уничтожили танк «Челленджер-2», поставленный ВСУ, и развенчали миф о неуязвимости этой британской машины, считает бывший американский морпех и автор YouTube-канала The New Atlas Брайан Берлетик. На его взгляд, Запад изначально просчитался, сделав в опосредованной войне с Москвой ставку на концепцию «чудо-оружия», которое раз за разом показывает свою несостоятельность.

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