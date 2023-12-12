New Atlas: США ведут опосредованную войну на Украине, но Россия в ней побеждает США ведут на Украине опосредованную войну и в ней проигрывают, отмечает в видео на своём канале The New Atlas Брайан Берлетик. Даже вместе с Европой они не могут обеспечить Украину достаточным количеством оружия, чтобы она хотя бы соответствовала по этому показателю России. Но при этом американские СМИ настаивают, что Украина должна попытаться отрезать Крым от России, а лучше — завоевать его. 12 декабря 2023 New Atlas

New Atlas: Запад безнадёжно отстаёт от России в военной промышленности, но даже не пытается изменить ситуацию Россия значительно обходит США и Европу по производству артиллерийских снарядов и других боеприпасов. Тем не менее Вашингтон и его союзники не только не предпринимают каких-либо мер, чтобы нагнать Москву в этом направлении, они даже не обсуждают всерьёз этот растущий разрыв, считает бывший американский морпех и автор YouTube-канала The New Atlas Брайан Берлетик. 13 ноября 2023 New Atlas