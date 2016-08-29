Перед тем как пойти на президентские выборы, американские избиратели должны знать, что по вине Хиллари Клинтон Россия контролирует одну пятую часть американского производства урана, жизненно необходимого для энергетического сектора США, пишет New American. Госсекретарь Клинтон не просто проявила халатность, позволив российской корпорации «Росатом» купить уранодобывающую компанию Uranium One, но и, по всей вероятности, получила серьезную взятку, утверждает издание.

The New American: Иногда даже путинская пропаганда бывает права

В последнее время Владимир Путин часто вспоминает о традиционных ценностях и критикует Запад за «безбожность», пишет Селвин Дьюк на страницах The New American. Какова бы ни была мотивация российского лидера, его новая политика может привести страну к добродетели и процветанию, говорится в статье.