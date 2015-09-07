По мнению бывшего советника экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля Хорста Тельчика, НАТО допустило огромную ошибку, прекратив диалог и сотрудничество с Россией, пишет немецкое издание Neue Solidarität. А бывший депутат Бундестага от партии ХДС Юрген Тоденхофер открыто винит США в хаосе на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Он также считает, что за развязанные войны западные воинствующие политики должны предстать перед международным трибуналом.

Neue Solidarität: Для спасения планеты Западу нужна дружба с Россией

По мнению немецкого политика Хельги Цепп-Ларуш, политика расширения НАТО на Восток может привести к необратимым последствиям. В своей статье для Neue Solidarität она пишет, что миру угрожает Третья мировая война, на этот раз ядерная, в результате которой исчезнет все человечество. Для предотвращения подобного сценария, Западу необходимо не соперничать, а сотрудничать с Россией.