Neue Rheinische Zeitung: Руки прочь от России! Попытки НАТО разжечь войну с Россией не находят должного отпора у европейских сторонников мира, с сожалением отмечает на страницах Neue Rheinische Zeitung член Международной лиги женщин за мир и свободу Ирэн Экерт. Москва, не желающая мириться со стратегическими планами «хозяев вселенной», «несправедливо» подвергается нападкам сторонников холодной войны. Странам ЕС пора перестать быть «свитой» США и ради самосохранения создать единый фронт солидарности с Россией, убеждена Экерт. 26 мая 2016 Neue Rheinische Zeitung

Neue Rheinische Zeitung: Дитер Халлерворден попал под цензуру ZDF Музыкальный клип немецкого комика Дитера Юргена Халлервордена не прошел политическую цензуру на ZDF, сообщает Neue Rheinische Zeitung. В то время как ведущие СМИ Германии проигнорировали эту новость, RT Deutsch решил ее осветить, за что попал под неоправданную критику со стороны Халлервордена. В своем Twitter он назвал российский канал «левой пропагандисткой газетой» и попросил впредь не освещать его деятельность. 24 сентября 2015 Neue Rheinische Zeitung

NRZ: Владислав Иноземцев подсказал Западу, как победить Россию Чтобы одержать верх над Россией в «новой холодной войне» Запад должен действовать «с позиции силы», убежден сотрудник Немецкого общества внешней политики Владислав Иноземцев. ЕС следует вывести свои инвестиции из России, запретить россиянам иметь бизнес и недвижимость в Европе, а также официально объявлять «агентами агрессора» любые европейские организации, получающие финансирование от Кремля. Эти меры нанесут России «серьезный ущерб» и подтолкнут элиту к свержению Путина, уверен Иноземцев. 1 июля 2015 Neue Rheinische Zeitung

Neue Rheinische Zeitung: Так могла бы начаться третья мировая война По мнению сербского режиссера Эмира Кустурицы, Вашингтон очень сильно обеспокоен тем, что в арсенале у России не только ракеты, но и RT. Ведь этот телеканал разрушает «голливудские клише о хороших и плохих парнях» и «развенчивает американскую мечту в прайм-тайм». Как отмечает Neue Rheinische Zeitung, третья мировая война вполне могла бы начаться с решения Пентагона «разбомбить офис RT», и в ответ на это Россия бы уничтожила CNN. 20 мая 2015 Neue Rheinische Zeitung

Украина – всего лишь этап в войне США против России Украина – это только полигон для США и НАТО в их скрытой войне против России. Америка провоцирует военный конфликт в Европе, чтобы поправить свое экономическое положение и создать прямую угрозу России. В планах США Украине отводится незавидная роль дешевого рынка сырья и рабочей силы. Об этом пишет в своей новой книге немецкий политолог Бригитте Квек. 10 июля 2014 Neue Rheinische Zeitung