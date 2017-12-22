Neue Presse: глава МИД Литвы обвинил Россию в «наступательных военных учениях» Российские военные учения «Запад-2017» были «не оборонительными, а чисто наступательными», заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Как сообщает Neue Presse, в распоряжении Минобороны Литвы оказались «российские планы по оккупации стран Прибалтики и части Финляндии и Швеции». 22 декабря 2017 Neue Presse

Neue Presse: глава МИД Литвы призвал Россию прекратить подготовку к учениям «Запад-2017» Москва должна прекратить «бряцать оружием» и подготовку к учениями «Запад-2017», заявил глава МИД Литвы Линас Линкевичюс. Есть опасения, что в результате учений «российское военное присутствие» в Белоруссии может стать «долговременным», по аналогии с «аннексированным Крымом», подчеркнул политик. 9 сентября 2017 Neue Presse