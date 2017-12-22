Neue Presse
Neue Presse: глава МИД Литвы обвинил Россию в «наступательных военных учениях»
Российские военные учения «Запад-2017» были «не оборонительными, а чисто наступательными», заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Как сообщает Neue Presse, в распоряжении Минобороны Литвы оказались «российские планы по оккупации стран Прибалтики и части Финляндии и Швеции».
Neue Presse: глава МИД Литвы призвал Россию прекратить подготовку к учениям «Запад-2017»
Москва должна прекратить «бряцать оружием» и подготовку к учениями «Запад-2017», заявил глава МИД Литвы Линас Линкевичюс. Есть опасения, что в результате учений «российское военное присутствие» в Белоруссии может стать «долговременным», по аналогии с «аннексированным Крымом», подчеркнул политик.
Neue Presse: пьянство стало «экономическим тормозом» России
Алкоголизм по-прежнему остаётся серьёзной проблемой россиян, пишет Neue Presse. Уровень употребления алкоголя доходит до 19 литров в год, ежегодно от пьянства погибают 15 000 человек, а неработоспособность многих из-за алкоголя приводит к огромным экономическим убыткам. Несмотря на это, русские традиционно негативно относятся к любым государственным кампаниям по борьбе с пьянством, отмечает издание.