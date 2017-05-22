В Латвии многие предполагают, что в случае российского вторжения Запад поможет стране и после разгрома Москвы выделит деньги на восстановление. Однако, как пишет Neatkariga Rita Avize, для России нет никакого смысла захватывать «самое охраняемое кладбище Европы». Так что нынешнему руководству Латвии придётся продолжать развивать государство на тех развалинах, к которым привела экономическая политика последних десятилетий.

NRA: штраф мэру Риги за русский язык — лучший подарок «российской пропаганде»

Решение латвийского суда признать законным штраф в размере 140 евро, наложенный на мэра Риги Нила Ушакова за использование мэрией «негосударственных» языков, можно считать настоящим подарком для «российской пропаганды», которая не пропустит такую новость, пишет Neatkariga Rita Avize. Это как раз то, что было нужно Ушакову, чтобы во время муниципальных выборов его сторонники толпами отправились к урнам для голосования, и вместо интеграции такие меры породят только вражду, подчёркивается в статье.