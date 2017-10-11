Navy Times: американские моряки у корейских берегов подумывают о самоубийстве Экипаж крейсера ВМС США «Шилон» пожаловался на невыносимые условия службы и дурное обращение со стороны командования, пишет Navy Times со ссылкой на многостраничные анонимные опросы. По словам матросов, они испытывают моральное и физическое истощение, часто задумываются о самоубийстве и искренне надеются, что Вашингтон не вступит в войну с КНДР, иначе вся неэффективность американского флота «выйдет наружу». 11 октября 2017 Navy Times

Navy Times: Новейший боевой корабль США сломался, едва покинув Канаду Поломка новейшего боевого корабля ВМФ США всего через 20 дней после сдачи в эксплуатацию озадачила сенатора Джона МакКейна, сообщает Navy Times. Согласно отчетам техников и экипажа, поломку вызвало скопление инородных металлических частиц в фильтре смазочного масла. 12 декабря 2015 Navy Times

Американского вице-адмирала впечатлила работа российских моряков Россия на военно-морские маневры НАТО у своих берегов каждый раз отвечает соответствующей демонстрацией силы, отправляя в море большое количество кораблей, заявил в интервью Navy Times вице-адмирал ВМС США Джеймс Фогго. При этом он отметил, что его всегда впечатляют такие «послания» Москвы, поскольку «непросто сделать так, чтобы суда по первому требованию снимались с якоря». 4 сентября 2015 Navy Times