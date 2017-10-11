Navy Times
Navy Times: американские моряки у корейских берегов подумывают о самоубийстве
Экипаж крейсера ВМС США «Шилон» пожаловался на невыносимые условия службы и дурное обращение со стороны командования, пишет Navy Times со ссылкой на многостраничные анонимные опросы. По словам матросов, они испытывают моральное и физическое истощение, часто задумываются о самоубийстве и искренне надеются, что Вашингтон не вступит в войну с КНДР, иначе вся неэффективность американского флота «выйдет наружу».
Navy Times: Новейший боевой корабль США сломался, едва покинув Канаду
Поломка новейшего боевого корабля ВМФ США всего через 20 дней после сдачи в эксплуатацию озадачила сенатора Джона МакКейна, сообщает Navy Times. Согласно отчетам техников и экипажа, поломку вызвало скопление инородных металлических частиц в фильтре смазочного масла.
Американского вице-адмирала впечатлила работа российских моряков
Россия на военно-морские маневры НАТО у своих берегов каждый раз отвечает соответствующей демонстрацией силы, отправляя в море большое количество кораблей, заявил в интервью Navy Times вице-адмирал ВМС США Джеймс Фогго. При этом он отметил, что его всегда впечатляют такие «послания» Москвы, поскольку «непросто сделать так, чтобы суда по первому требованию снимались с якоря».
Командир ВМС США отстранен от службы за дебош во Владивостоке
Командир ракетного фрегата ВМС США «Вандегрифт» Джозеф Дарлак отстранен от службы после инцидента во Владивостоке за неспособность обеспечить надлежащее поведение подчиненных. Кроме того «за пьянство и недисциплинированное поведение» своих должностей лишились еще три члена экипажа, сообщает Navy Times.