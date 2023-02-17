Скотт Риттер: Украиной правят нацисты — этого не видит только слепой

США, которые когда-то сражались против нацизма, теперь помогают «нацистскому режиму в Киеве» получать оружие, заявил в интервью YouTube-каналу Naturalist Capitalist бывший офицер Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Как пояснил Риттер, украинские войска до сих пор используют нацистскую символику, а также поют песни во славу Степана Бандеры, который был «гитлеровским головорезом». Однако большинство американцев просто этого не понимают, посетовал экс-морпех.