Nations Presse: В командование армией Порошенко назначил пешку США Лидер «Правого сектора», запрещенной в России экстремистской организации, Дмитрий Ярош станет для Пентагона «своим человеком» в составе командования украинской армией, пишет Nations Presse. К тому же подобное назначение и внедрение неонацистских военизированных формирований в состав украинской армии только еще больше развяжет руки «Правому сектору» для насилия, грабежа и пьянства, пишет французское издание. 7 апреля 2015 Nations Presse

Nations Presse: «Порошенко дал нацистам веревку, на которой его повесят» Предоставив «Правому сектору» автономный статус в украинской армии, Петр Порошенко лично «подтолкнул свой режим к краю пропасти», пишет Nations Presse. Вместо того, чтобы воспользоваться успешным исходом в борьбе с Коломойским и избавиться от основной угрозы, Порошенко сам дал неонацистам в руки веревку, на которой его и повесят, считает автор статьи. 4 апреля 2015 Nations Presse

Nations Presse: Запад ищет варианты на случай провала Порошенко Нынешние киевские власти терпят поражение как на поле боя, так и среди собственного народа, который не желает воевать в Донбассе. Поэтому Запад на случай провала Порошенко рассматривает ему на замену кандидатуру Игоря Коломойского, а также укрепляется на границах Украины, пишет Nations Presse. 31 марта 2015 Nations Presse

Nations Presse: Вашингтон «разморозит» Приднестровье руками Киева Отставка Коломойского, «усмирение» карательных отрядов, реорганизация армии – все свои действия во внутренней политике Украина согласует с США, утверждает Nations Press. Теперь же, судя по заявлениям Петра Порошенко, Вашингтон вознамерился использовать Киев, чтобы устроить масштабный региональный кризис, «разморозив» конфликт в Приднестровье. 28 марта 2015 Nations Presse

Nations Presse: Запад не сдаст виновных в военных преступлениях в Донбассе Желание Одессы заполучить свободу наравне с Донецком и Луганском может обернуться вторым кризисом уже на юге страны, уверяет журналист Nations Presse. Он считает, что произвол неонацистов на Украине происходит по вине Запада, ведь преступники уверены в своей безнаказанности. 30 сентября 2014 Nations Presse

Nations Presse: Пойдя на мировую, Порошенко оказался один против всех По мнению аналитика Nations Presse Ксавье Моро, приняв мирный план, Петр Порошенко оказался один на один против целого блока западных стран, а также Юлии Тимошенко, Игоря Коломойского и украинских неонацистов. Смелостью украинского президента можно восхищаться, но то, к чему он пришел, Владимир Путин предлагал еще год назад, отмечает журналист. 17 сентября 2014 Nations Presse

Nations Presse: Учения НАТО лишь подталкивают Киев к контрнаступлению НАТО не случайно проводит сейчас учения на Украине, пишет журналист Nations Presse Жак Фрер. Ведь, как он утверждает, Киев в настоящий момент готовит контрнаступление на Донбасс. Заключенное перемирие, считает автор статьи, - всего лишь иллюзия в СМИ. 15 сентября 2014 Nations Presse

Nations Presse: Киев использует перемирие для подготовки контрудара Как пишет Nations Presse, киевские власти используют перемирие на востоке Украины, чтобы укрепить свои позиции и реорганизовать войска. На самом деле «хунта» в Киеве готовит контратаку в Донецкой и Луганской областях, считает французское издание. 8 сентября 2014 Nations Presse

Киев заговорил с Донбассом, испугавшись разгрома Больше всего началу переговоров между Киевом и Донбассом поспособствовали не миротворческие усилия Порошенко, а военные успехи ополченцев, уверен журналист Жак Фрер. После ряда разгромных неудач Киев был вынужден взять паузу перед окончательным «умиротворением» региона. 24 июня 2014 Nations Presse