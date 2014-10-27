NJ: Знак «Сделано в России» поможет американцу не совершить ошибку В Америке предлагают снабдить специальной маркировкой рыбу, выловленную российскими траулерами. Это позволит защитить производителей Аляски от недобросовестной конкуренции и станет достойным ответом на российское эмбарго, пишет издание National Journal. 27 октября 2014 National Journal

Депутаты США запрещают Обаме исполнять договоренности по СНВ Нижняя палата американского парламента приняла законопроект, который фактически накладывает запрет на военное сотрудничество с Россией по уже достигнутым договоренностям, в том числе в рамках договора об СНВ. Кроме того, депутаты одобрили выделение крупной суммы долларов на закупку дополнительных ракет-перехватчиков, сообщает National Journal. 23 мая 2014 National Journal

Америка играет с Россией в «капитана очевидность» Популярный интернет-мем, характеризующий человека, излагающего общеизвестные банальности, как нельзя лучше подходит к американским дипломатам в их отношении к «аннексировавшей» Крым России. Вместо того, чтобы говорить с Москвой с позиции силы, они лишь констатируют факты, сопровождая их невнятными угрозами, возмущен журналист американского издания National Journal Рон Фурнье. 9 апреля 2014 National Journal