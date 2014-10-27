National Journal
NJ: Знак «Сделано в России» поможет американцу не совершить ошибку
В Америке предлагают снабдить специальной маркировкой рыбу, выловленную российскими траулерами. Это позволит защитить производителей Аляски от недобросовестной конкуренции и станет достойным ответом на российское эмбарго, пишет издание National Journal.
Депутаты США запрещают Обаме исполнять договоренности по СНВ
Нижняя палата американского парламента приняла законопроект, который фактически накладывает запрет на военное сотрудничество с Россией по уже достигнутым договоренностям, в том числе в рамках договора об СНВ. Кроме того, депутаты одобрили выделение крупной суммы долларов на закупку дополнительных ракет-перехватчиков, сообщает National Journal.
Америка играет с Россией в «капитана очевидность»
Популярный интернет-мем, характеризующий человека, излагающего общеизвестные банальности, как нельзя лучше подходит к американским дипломатам в их отношении к «аннексировавшей» Крым России. Вместо того, чтобы говорить с Москвой с позиции силы, они лишь констатируют факты, сопровождая их невнятными угрозами, возмущен журналист американского издания National Journal Рон Фурнье.
RT защищает ведущую Эбби Мартин, отвечает на обвинения в пропутинской пропаганде
Телеканал RT прокомментировал ситуацию вокруг телеведущей канала Эбби Мартин. В ответе на письмо от издания National Journal редакция канала отметила, что уважает мнение своих сотрудников и «не добивается от журналистов повиновения с помощью побоев».