National (Scotland)

National: РПЦ приостановила контакты с Церковью Шотландии из-за геев

Русская православная церковь разорвала контакты с Церковью Шотландии и Объединенной протестантской церковью Франции, сообщает National. Причиной стало то, что последние одобрили возведение в сан гомосексуальных священнослужителей, а также однополые браки. Как отмечается, решение РПЦ не удивило шотландцев – русская церковь известна своей поддержкой «притеснения прав гомосексуалистов, инициированного» Владимиром Путиным.