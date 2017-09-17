Экс-посол Таиланда: я с оптимизмом смотрю в светлое будущее России Служивший послом в России в начале 90-х Касит Пирамия стал свидетелем крушения «Советской империи» и рождения новой России. В статье для Nation дипломат рассказал, как проникся симпатией к «добродушным и невероятно умным» россиянам и как умелое руководство Владимира Путина и потенциал населения страны помогут России вернуть статус Евразийского центра силы. 17 сентября 2017 Nation (Thailand)

Тайская полиция арестовала кибер-вора Украинского и его сообщницу Россиянин и гражданка Узбекистана арестованы в Таиланде по запросу ФБР, которое проследило за их онлайн-мошенничествами в нескольких странах, сообщает тайская газета Nation. В обычной жизни Дмитрий Украинский сдавал туристам яхты напрокат, а его сообщница Ольга Комова работала в местном отеле. 21 июля 2016 Nation (Thailand)

Тайская газета: Объективное освещение новостей – это миф Сегодня благодаря интернет-революции наряду с традиционными телеканалами появился ряд альтернативных источников информации, например российский RT и китайский CCTV. Как отмечает обозреватель таиландской газеты Nation, они сообщают такие новости, которые информационные «тяжеловесы» посчитали неинтересными. Большее разнообразие позволило улучшить качество информирования – но до объективного освещения происходящего еще очень далеко, отмечает автор. 1 июня 2015 Nation (Thailand)

Медведев: Таиланд привлечет больше россиян, если снизит цены на туризм Укрепление рубля вернет россиян в Таиланд, уверен Дмитрий Медведев. Комментируя спад турпотока в эту страну в интервью Nation, российский премьер отметил, что все не так драматично: Таиланд не утратил своей привлекательности для россиян. Но они поедут туда намного охотнее, если местные туроператоры предложат для них более дешевые продукты отдыха. 10 апреля 2015 Nation (Thailand)

Российские туроператоры грозят Таиланду бойкотом После череды аварий, произошедших с российскими туристами в Таиланде, Российский союз туриндустрии потребовал у властей страны улучшить стандарты безопасности. В противном случае он грозит объявить стране бойкот, а туристов отправить в соседние страны – Малайзию, Сингапур и Вьетнам, сообщает The Nation (Thailand). 22 ноября 2013 Nation (Thailand)

The Nation: Сирийский маневр Путина - тревожный звонок для Вашингтона Своей инициативой по ликвидации химического оружия в Сирии Россия усилила свою роль на Ближнем Востоке и даже, возможно, подорвала антиасадовскую позицию западных держав, считает аналитик Йельского университета на страницах The Nation (Thailand). И эта дипломатическая победа Москвы может стать тревожным звонком для Вашингтона, который может многое, но явно уступает Путину в решительности. 25 сентября 2013 Nation (Thailand)