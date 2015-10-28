Nation (Pakistan)
Пакистанская Nation назвала Путина «ледоколом международных отношений»
Дружеские связи с «ледоколом международных отношений» Владимиром Путиным и Россией в целом должны принести Пакистану много хорошего, убежден автор газеты Nation. Влияние США в регионе падает, а извечный враг – Индия – рискует нарушить баланс в регионе. Сотрудничество с Москвой в дополнение к уже существующим связям с Китаем позволят стране выйти на новый экономический уровень, отмечается в публикации пакистанского издания.
Пакистанская газета советует учиться борьбе с «Империей» у Путина
Путин мог бы написать пособие по тому, как побороть «империю» США, уверен обозреватель пакистанской Nation. Теперь он запретил деятельность «нежелательных» НКО, которые подрывают строй в России и действуют как рупоры своих заокеанских хозяев. Пакистанским политикам стоит перенять этот опыт, заявляет журналист.