Пакистанская Nation назвала Путина «ледоколом международных отношений»

Дружеские связи с «ледоколом международных отношений» Владимиром Путиным и Россией в целом должны принести Пакистану много хорошего, убежден автор газеты Nation. Влияние США в регионе падает, а извечный враг – Индия – рискует нарушить баланс в регионе. Сотрудничество с Москвой в дополнение к уже существующим связям с Китаем позволят стране выйти на новый экономический уровень, отмечается в публикации пакистанского издания.