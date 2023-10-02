Nation (Kenya)

Nation: санкции Запада против России не работают, уверен адвокат Верховного суда Кении

Санкции, введённые Западом после начала российской спецоперации на Украине, оказали ограниченное влияние на экономику и не смогли поставить Москву на колени, пишет адвокат Верховного суда Кении Деннис Оньянго в статье для африканского издания Nation. По его мнению, Россия успешно использует большое количество лазеек, чтобы минимизировать негативный эффект. Если же Запад попытается перекрыть эти обходные пути, то столкнётся со сложностями в отношениях с другими заинтересованными странами, предупреждает автор.