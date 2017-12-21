Ведущий программы на RT America Ли Кемп написал статью, посвящённую недавнему выпуску программы Weekend Edition на американской радиостанции NPR. На примере этой передачи Кемп пошагово описывает, как NPR создаёт пропагандистские материалы, говорится в статье, опубликованной на портале Naked Capitalism.

Naked Capitalism: сумасшедшая русофобия в Вашингтоне началась 70 лет назад

Издание Naked Capitalism публикует статью работающего в России с 1989 года независимого журналиста Джона Хелмера, впервые появившуюся на его сайте. По мнению журналиста, русофобия, которая захлестнула Вашингтон в середине прошлого века, сегодня никуда не делась. Только теперь американские власти ищут следы влияния Москвы в интернете и телепередачах.