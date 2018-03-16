NTD: Финляндия стала самой счастливой страной мира в рейтинге ООН Рейтинг самых счастливых стран, который ежегодно публикует подразделение ООН по поиску решений стабильного развития, на этот раз возглавила Финляндия. Россия оказалась на 59-м месте из 156, а самой несчастливой страной признали Бурунди, передаёт NTD. 16 марта 2018 NTDTV

NTD: в Словении установили первый в мире памятник биткоину Гигантский памятник биткоину установили на перекрёстке с круговым движением в словенском городе Крань. По словам местного мэра, жители города активно используют криптовалюту. Поэтому здесь решили увековечить биткоин как символ внедрения новейших технологий и преодоления трудностей, передаёт NTD. 15 марта 2018 NTDTV

NTD: гости Олимпиады насладятся не только спортом, но и оригинальной корейской кухней Участники и посетители зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане смогут оценить не только спортивное, но и кулинарное искусство, передаёт NTD. Как надеются местные жители, традиционная корейская кухня, которая отличается оригинальностью и разнообразием, придётся по вкусу и гостям Олимпийских игр, которые открываются 9 февраля. 9 февраля 2018 NTDTV

NTD: с мечтой о Париже российские модели сбивают каблуки на китайском подиуме Модельный бизнес в Китае активно развивается: там появляется всё больше новых модельных агентств и всё больше моделей из России, которым китайские менеджеры хорошо платят. Молодые россиянки согласны работать с утра до ночи в надежде, что Китай станет хорошим стартом для их будущей карьеры в Европе, передаёт NTD. 31 января 2018 NTDTV

NTDTV: саудовских верблюдов не пустили на конкурс красоты из-за ботокса В Саудовской Аравии проходит один из самых зрелищных фестивалей в стране — конкурс верблюжьей красоты. Однако, как передаёт NTDTV, у мероприятия существуют и свои проблемы: 12 верблюдов дисквалифицировали из-за применения ботокса. 26 января 2018 NTDTV

NTD: филигранные дорожные подстаканники более 100 лет хранят традиции русского чаепития Традиция пить чай из стаканов с изящными подстаканниками сохраняется в России уже почти 130 лет. Причём филигранные подстаканники полюбились не только пассажирам поездов дальнего следования, но и российской элите, сообщает NTD. Уникальные изделия ручной работы до сих пор выпускают в селе Казаково Нижегородской области. 8 января 2018 NTDTV

NTD: легендарные мотоциклы «Урал» с коляской набирают популярность за рубежом Кризис 1990-х годов в России подтолкнул производителей легендарных мотоциклов «Урал» с коляской выходить на мировой рынок, и сейчас эта продукция пользуется большим спросом в разных странах. Ирбитский завод выпускает теперь пять модифицированных моделей мотоциклов в 60 цветах, причём более 90% продукции импортируется в Европу и США, передаёт NTD. 5 января 2018 NTDTV

NTD: в этом году россияне украшают ёлки футбольными мячами и собачками Хотя стеклянные украшения на ёлку пользуются большим спросом, уникальная профессия стеклодува встречается всё реже, рассказали корреспонденту NTD сотрудники одной из старейших фабрик по созданию ёлочных игрушек в Нижнем Новгороде. Самыми популярными сейчас стали украшения в виде футбольного мяча, символизирующего предстоящий ЧМ-2018 в России, и собаки — символа грядущего года по восточному календарю. 31 декабря 2017 NTDTV

NTD: Музей пельменя на Урале знакомит россиян с историей любимого блюда В Музее пельменя на Урале гостей не только знакомят с историей появления этого блюда, но и проводят практические обучающие занятия по лепке пельменей в домашних условиях для детей и взрослых. Сотрудники музея также собирают и хранят антикварную кухонную утварь из окрестных деревень, чтобы посетители не забывали о старинных русских традициях, передаёт NTD. 29 декабря 2017 NTDTV

NTDTV: астронавты МКС поделились самыми тёплыми воспоминаниями о Рождестве В рождественские праздники члены экипажа МКС рассказали о своих самых тёплых воспоминаниях, связанных с этим праздником, передаёт NTDTV. Кроме того, астронавты отметили, что это Рождество на станции они проведут в тесном семейном кругу, скучая по своей прекрасной планете. 26 декабря 2017 NTDTV