Обратная сторона Москвы Город большой и красивый. К этим традиционным эпитетам, которыми иностранцы описывают Москву, в последнее время добавляется еще один: небезопасный. Гости столицы все чаще становятся объектами нападений и вынуждены не жить в Москве, а выживать. 14 марта 2011 NOVA TV

Жизнь после календаря Студентки журфака МГУ, модели эротического календаря для Путина, в октябре 2010 года мгновенно стали знаменитыми. А потом столкнулись с оборотной стороной такой популярности: ненавистью людей, непониманием со стороны преподавателей и травлей в СМИ. 28 февраля 2011 NOVA TV

У Бенедикта XVI появился повод выучить русский язык Книги, изданные на кириллице, подарил российский президент Дмитрий Медведев Папе Римскому Бенедикту ХVI. На встрече в Ватикане они также обсудили межджународные проблемы и взаимоотношения между Москвой и Ватиканом. 18 февраля 2011 NOVA TV

Красота спасет город Молодые жительницы Санкт-Петербурга вышли на улицы с лопатами и начали убирать снежные завалы, практически парализовавшие город. Таким образом они решили подать пример мужчинам, коммунальным службам и администрации города. 14 февраля 2011 NOVA TV

Анна Чапман будет продавать свое имя Анна Чапман решила защитить свое имя и запатентовала его как торговый бренд. А россияне пока не готовы покупать товары с именем бывшей шпионки, сообщает хорватский телеканал. 4 февраля 2011 NOVA TV

Москва возвращается к нормальной жизни В аэропорт Загреба прибыл первый после взрыва в московском Домодедово самолет из России. Хорваты, вернувшиеся на родину, рассказали о том, как работает московская милиция и какая обстановка сейчас в городе. 26 января 2011 NOVA TV

МАК бездоказательно обвинил польских пилотов Межгосударственный авиационный комитет постановил, что в падении самолета польского президента виноват экипаж Ту-154, который под давлением главы ВВС решил совершать посадку в неблагоприятных погодных условиях. В Польше крайне негативно восприняли эти сообщения и требуют нового расследования. 12 января 2011 NOVA TV

Плавучая крепость Абрамовича Российский олигарх Роман Абрамович стал хозяином яхты, на которой он может чувствовать себя в безопасности, – сообщает хорватский телеканал. 30 декабря 2010 NOVA TV

«Позитивная» борьба с алкоголизмом В России началась новая антиалкогольная кампания. Главный ее герой - сумасшедшая пьяная белка, которая грозится прийти за каждым, кто еще пьет. Алкоголизм в России имеет долгую историю, причем даже на высшем государственном уровне. И нынешняя власть решила бороться с ним «позитивно». 22 декабря 2010 NOVA TV

Россия впервые отметила победу над Японией В России впервые прошло празднование официального окончания Второй мировой войны. Торжественные церемонии прошли во Владивостоке и других городах на востоке страны. 3 сентября 2010 NOVA TV