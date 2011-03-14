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Обратная сторона Москвы
Город большой и красивый. К этим традиционным эпитетам, которыми иностранцы описывают Москву, в последнее время добавляется еще один: небезопасный. Гости столицы все чаще становятся объектами нападений и вынуждены не жить в Москве, а выживать.
Жизнь после календаря
Студентки журфака МГУ, модели эротического календаря для Путина, в октябре 2010 года мгновенно стали знаменитыми. А потом столкнулись с оборотной стороной такой популярности: ненавистью людей, непониманием со стороны преподавателей и травлей в СМИ.
У Бенедикта XVI появился повод выучить русский язык
Книги, изданные на кириллице, подарил российский президент Дмитрий Медведев Папе Римскому Бенедикту ХVI. На встрече в Ватикане они также обсудили межджународные проблемы и взаимоотношения между Москвой и Ватиканом.
Красота спасет город
Молодые жительницы Санкт-Петербурга вышли на улицы с лопатами и начали убирать снежные завалы, практически парализовавшие город. Таким образом они решили подать пример мужчинам, коммунальным службам и администрации города.
Анна Чапман будет продавать свое имя
Анна Чапман решила защитить свое имя и запатентовала его как торговый бренд. А россияне пока не готовы покупать товары с именем бывшей шпионки, сообщает хорватский телеканал.
Москва возвращается к нормальной жизни
В аэропорт Загреба прибыл первый после взрыва в московском Домодедово самолет из России. Хорваты, вернувшиеся на родину, рассказали о том, как работает московская милиция и какая обстановка сейчас в городе.
МАК бездоказательно обвинил польских пилотов
Межгосударственный авиационный комитет постановил, что в падении самолета польского президента виноват экипаж Ту-154, который под давлением главы ВВС решил совершать посадку в неблагоприятных погодных условиях. В Польше крайне негативно восприняли эти сообщения и требуют нового расследования.
Плавучая крепость Абрамовича
Российский олигарх Роман Абрамович стал хозяином яхты, на которой он может чувствовать себя в безопасности, – сообщает хорватский телеканал.
«Позитивная» борьба с алкоголизмом
В России началась новая антиалкогольная кампания. Главный ее герой - сумасшедшая пьяная белка, которая грозится прийти за каждым, кто еще пьет. Алкоголизм в России имеет долгую историю, причем даже на высшем государственном уровне. И нынешняя власть решила бороться с ним «позитивно».
Россия впервые отметила победу над Японией
В России впервые прошло празднование официального окончания Второй мировой войны. Торжественные церемонии прошли во Владивостоке и других городах на востоке страны.
Музыка и политика соединились в Сочи
Перед первым российским концертом лидер легендарной группы U2 Боно встретился с президентом Дмитрием Медведевым в его резиденции в Сочи. За чашкой чая глава государства и рок-звезда обсудили не только музыку, но и мировые проблемы.