NL Times
NL Times: голландская разведка вышла на «элитных московских хакеров» в студенческом общежитии
Нидерландские разведслужбы утверждают, что сумели добыть «улики» того, как «элитные московские хакеры», расположившиеся в студенческом общежитии, проникли в Белый дом, Госдеп и структуры Демократической партии, пишет NL Times. По данным издания, спецслужбам удалось не только взломать компьютеры хакеров, но и подключиться к камерам в их штаб-квартире.
NL Times: для Голландии Россия — вторая угроза после терроризма
Служба военной разведки и безопасности Нидерландов назвала Россию второй по значимости угрозой после терроризма, сообщает NL Times со ссылкой на ежегодный доклад ведомства. Так, среди прочего в документе отмечается, что в прошлом году Москва совершила «сотни кибератак» на голландские властные структуры и компании, занимающиеся производством вооружений.
Семьи жертв крушения MH 17 требуют опубликовать данные радиолокаторов
Родственники погибших в трагедии с малайзийским Boeing написали открытое письмо, в котором потребовали обнародовать изображения, полученные с радиолокатора. По их мнению, расследование ведется слишком медленно, и они не понимают, почему власти Нидерландов не могут оказать давление на другие страны, чтобы те передали важнейшую для следствия информацию, пишет NL Times.
Голландцы объяснили секретность в деле о крушении MH 17
По требованию местной прессы правительство Нидерландов опубликовало 575 документов, связанных с расследованием крушения рейса MH 17 на востоке Украины, сообщает NL Times. Тем не менее, часть документов засекретили, а остальные опубликовали с купюрами.
Посол России в Нидерландах: Россия и Голландия смогут преодолеть трудности
Год России в Голландии прошел успешно, несмотря на недавние инциденты. Такое мнение выразил посол России в Нидерландах. Он также отметил, что две страны смогут преодолеть возникшие трудности, сообщает издание NL Times.
Гаагская полиция расследует взлом квартиры в доме российских дипломатов
В Гааге неизвестные взломали квартиру в здании на улице Бансраат, где проживают российские дипломаты. Дом не обладает дипиммунитетом, однако это событие может ухудшить и без того напряженные российско-нидерландские отношения, пишет NL Times.
МИД РФ возмущен избиением российского дипломата в Нидерландах
Заподозрив российского дипломата Дмитрия Бородина в жестоком обращении с детьми, голландские полицейские ворвались в его квартиру, избили отца семейства, после чего доставили его в полицейский участок. Как сообщает NL Times, Министерство иностранных дел России направило Нидерландам ноту протеста в связи с нарушением норм международного общения.