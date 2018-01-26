NL Times: голландская разведка вышла на «элитных московских хакеров» в студенческом общежитии Нидерландские разведслужбы утверждают, что сумели добыть «улики» того, как «элитные московские хакеры», расположившиеся в студенческом общежитии, проникли в Белый дом, Госдеп и структуры Демократической партии, пишет NL Times. По данным издания, спецслужбам удалось не только взломать компьютеры хакеров, но и подключиться к камерам в их штаб-квартире. 26 января 2018 NL Times

NL Times: для Голландии Россия — вторая угроза после терроризма Служба военной разведки и безопасности Нидерландов назвала Россию второй по значимости угрозой после терроризма, сообщает NL Times со ссылкой на ежегодный доклад ведомства. Так, среди прочего в документе отмечается, что в прошлом году Москва совершила «сотни кибератак» на голландские властные структуры и компании, занимающиеся производством вооружений. 25 апреля 2017 NL Times

Семьи жертв крушения MH 17 требуют опубликовать данные радиолокаторов Родственники погибших в трагедии с малайзийским Boeing написали открытое письмо, в котором потребовали обнародовать изображения, полученные с радиолокатора. По их мнению, расследование ведется слишком медленно, и они не понимают, почему власти Нидерландов не могут оказать давление на другие страны, чтобы те передали важнейшую для следствия информацию, пишет NL Times. 14 января 2016 NL Times

Голландцы объяснили секретность в деле о крушении MH 17 По требованию местной прессы правительство Нидерландов опубликовало 575 документов, связанных с расследованием крушения рейса MH 17 на востоке Украины, сообщает NL Times. Тем не менее, часть документов засекретили, а остальные опубликовали с купюрами. 9 апреля 2015 NL Times

Посол России в Нидерландах: Россия и Голландия смогут преодолеть трудности Год России в Голландии прошел успешно, несмотря на недавние инциденты. Такое мнение выразил посол России в Нидерландах. Он также отметил, что две страны смогут преодолеть возникшие трудности, сообщает издание NL Times. 19 октября 2013 NL Times

Гаагская полиция расследует взлом квартиры в доме российских дипломатов В Гааге неизвестные взломали квартиру в здании на улице Бансраат, где проживают российские дипломаты. Дом не обладает дипиммунитетом, однако это событие может ухудшить и без того напряженные российско-нидерландские отношения, пишет NL Times. 18 октября 2013 NL Times