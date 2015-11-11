Озабоченность США ядерными программами Ирана и Северной Кореи лишь «дымовая завеса» для установки систем ПРО против других ядерных держав, заявил Владимир Путин. Как отмечает NK News, похожие идеи озвучивали и в Китае и Северной Корее в ответ на возможность установки ПРО на Корейском полуострове.

NK News: У РЖД большие планы по модернизации железных дорог в КНДР

РЖД намерена модернизировать стареющую железнодорожную сеть Северной Кореи и даже, возможно, помочь соединить ее с Россией на севере и Южной Кореей на юге, сообщает NK News. Компания уже построила на севере страны 40-километровую ветку Хасан — Раджин. Но то, что на это ушло семь лет, указывает на возможные сложности в дальнейшем, отмечают в самой РЖД.