NGZ-Online: Вилли Виммер встречает Путина в Москве

Бывший вице-президент ОБСЕ, статс-секретарь в отставке и политик с 33-летним опытом в бундестаге Вилли Виммер (72) уверенно чувствует себя в дипломатической сфере. Однако на этот раз даже он был удивлен. На торжестве в Москве он сидел за одним столом с Владимиром Путиным. Без предварительного уведомления. Для Виммера это был первый личный контакт с российским президентом. Его впечатление: человек, руководствующийся умом. В число собеседников Виммера вошел также Михаил Горбачев.