Прохоров закидал американцев ушанками Из-за урагана был перенесен первый матч баскетбольной команды «Бруклин Нетс» в новом сезоне. Владелец команды Михаил Прохоров в эфире программы Inside the NBA подарил каждому ведущему по шапке-ушанке, чем несказанно порадовал всех собравшихся. 28 ноября 2012 NBA TV

Прохоров знает, как вывести «Нью-Джерси Нетс» в лидеры Владелец баскетбольного клуба «Нью-Джерси Нетс» Михаил Прохоров недавно лично встретился с владельцами сезонных билетов на матчи команды. С ними он обсудил положение дел в клубе и рассказал, что надо сделать, чтобы команда вышла в лидеры мирового уровня. 13 апреля 2012 NBA TV

Лучше кидать мяч в корзину, чем стрелять друг в друга Став американским гражданином, звезда баскетбола Андрей Кириленко считает, что его жизнь не сильно изменилась. В интервью американским СМИ он отметил, что переезд русских в США помогает сближению культур двух стран. 24 января 2011 NBA TV

Кармело Энтони не будет играть за New Jersey Nets Владелец клуба New Jersey Nets Михаил Прохоров заявил, что его клуб больше не собирается вести переговоры о приобретении баскетбольной звезды Кармело Энтони. 20 января 2011 NBA TV

Прохоров откроет НБА для России Команда New Jersey Nets в полном составе посетила Москву. Владелец команды миллиардер Михаил Прохоров намерен убедить руководство НБА проводить игры в России. 11 октября 2010 NBA TV