NBA TV
Прохоров закидал американцев ушанками
Из-за урагана был перенесен первый матч баскетбольной команды «Бруклин Нетс» в новом сезоне. Владелец команды Михаил Прохоров в эфире программы Inside the NBA подарил каждому ведущему по шапке-ушанке, чем несказанно порадовал всех собравшихся.
Прохоров знает, как вывести «Нью-Джерси Нетс» в лидеры
Владелец баскетбольного клуба «Нью-Джерси Нетс» Михаил Прохоров недавно лично встретился с владельцами сезонных билетов на матчи команды. С ними он обсудил положение дел в клубе и рассказал, что надо сделать, чтобы команда вышла в лидеры мирового уровня.
Лучше кидать мяч в корзину, чем стрелять друг в друга
Став американским гражданином, звезда баскетбола Андрей Кириленко считает, что его жизнь не сильно изменилась. В интервью американским СМИ он отметил, что переезд русских в США помогает сближению культур двух стран.
Кармело Энтони не будет играть за New Jersey Nets
Владелец клуба New Jersey Nets Михаил Прохоров заявил, что его клуб больше не собирается вести переговоры о приобретении баскетбольной звезды Кармело Энтони.
Прохоров откроет НБА для России
Команда New Jersey Nets в полном составе посетила Москву. Владелец команды миллиардер Михаил Прохоров намерен убедить руководство НБА проводить игры в России.
Бизнес-модель Майкла Прохорова
New Jersey Nets соберёт звёздный состав баскетболистов, завоюет чемпионский титул и приобретёт фанатов по всему миру, пообещал новый владелец команды - российский миллиардер Михаил Прохоров.