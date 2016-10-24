NAVINY.BY: В дружбу России и Белоруссии «вплели» колючую проволоку Неизвестные художники внесли коррективы в граффити в Минске, которое символизировало дружбу Белоруссии и России. Как пишет портал NAVINY.BY, на рисунке появился новый элемент – колючая проволока, вплетенная в венок девочки и букет мальчика. 24 октября 2016 NAVINY.BY

NAVINY.BY: «Трижды деноминированная» Белоруссия побила европейский рекорд После уже третьей деноминации в истории Белоруссия занимает лидирующее место в Европе по количеству проведенных денежных реформ. Как пишет портал NAVINY.BY, столько же деноминаций было и у Болгарии, однако по дополнительным показателям белорусам нет равных. 1 июля 2016 NAVINY.BY

NAVINY.BY: «Многовекторный» Лукашенко не будет на побегушках у России Президент Белоруссии заявил, что его страна не будет «мальчиком на побегушках» у России. Как пишет NAVINY.BY, Александр Лукашенко раскритиковал «российские ангажированные рупоры» за обвинения в развороте на Запад, при этом заявив, что западные партнеры никогда не ставили его перед выбором, с кем дружить. 21 апреля 2016 NAVINY.BY

NAVINY.BY: С Белоруссии сняли санкции назло России Запад снимает санкции с Белоруссии не из-за демократизации страны, а на фоне обострения отношений с Россией. Как пишет белорусский портал NAVINY.BY смягчением ограничений белорусскому руководству отплатили за то, что Минск не стал открыто поддерживать «агрессивную политику Москвы». 16 февраля 2016 NAVINY.BY