NAVINY.BY
NAVINY.BY: В дружбу России и Белоруссии «вплели» колючую проволоку
Неизвестные художники внесли коррективы в граффити в Минске, которое символизировало дружбу Белоруссии и России. Как пишет портал NAVINY.BY, на рисунке появился новый элемент – колючая проволока, вплетенная в венок девочки и букет мальчика.
NAVINY.BY: «Трижды деноминированная» Белоруссия побила европейский рекорд
После уже третьей деноминации в истории Белоруссия занимает лидирующее место в Европе по количеству проведенных денежных реформ. Как пишет портал NAVINY.BY, столько же деноминаций было и у Болгарии, однако по дополнительным показателям белорусам нет равных.
NAVINY.BY: «Многовекторный» Лукашенко не будет на побегушках у России
Президент Белоруссии заявил, что его страна не будет «мальчиком на побегушках» у России. Как пишет NAVINY.BY, Александр Лукашенко раскритиковал «российские ангажированные рупоры» за обвинения в развороте на Запад, при этом заявив, что западные партнеры никогда не ставили его перед выбором, с кем дружить.
NAVINY.BY: С Белоруссии сняли санкции назло России
Запад снимает санкции с Белоруссии не из-за демократизации страны, а на фоне обострения отношений с Россией. Как пишет белорусский портал NAVINY.BY смягчением ограничений белорусскому руководству отплатили за то, что Минск не стал открыто поддерживать «агрессивную политику Москвы».
Американские журналисты назвали памятник в Бресте «уродливым»
В рейтинг самых некрасивых памятников, составленный журналистами CNN, попал монумент «Мужество», расположенный в Бресте. Как отмечает белорусский портал NAVINY.BY, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» назвал такое отношение к памяти народа кощунством.